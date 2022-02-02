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Москвичам после COVID-контакта разрешили оформлять больничный онлайн

09:33
  • среда
  • 02 февраля 2022

Ранее такую возможность предоставили людям с симптомами ОРВИ

Жители Москвы могут оформить листок временной нетрудоспособности без личного визита в поликлинику не только при наличии симптомов ОРВИ или заболевания коронавирусной инфекцией, но и после контакта с заболевшим COVID-19. Об этом в среду, 2 февраля, рассказали в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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В случае контакта с заболевшим коронавирусом и при отсутствии симптомов следует удостовериться, что факт контакта подтвержден пациентом или его работодателем. В противном случае больничный лист не оформят.

Контактным лицам, которые прошли вакцинацию от коронавируса либо сами переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, не нужно соблюдать карантин, больничный лист им не полагается.

В других случаях можно оформить больничный лист после контакта с заболевшим коронавирусом, оставив заявку на сайте московского департамента здравоохранения.

Во всех случаях закрытие больничного проходит дистанционно, документ будет автоматически направлен работодателю и появится в электронной медицинской карте, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что жители Москвы с острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) могут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный.

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