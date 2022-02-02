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Россия за год экспортировала вакцины более чем на миллиард долларов

10:08
  • среда
  • 02 февраля 2022

Основные поставки осуществлялись в ОАЭ и Аргентину

Руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Ксения Банникова сообщила, что по итогам января-ноября 2021 года Россия поставила за рубеж около 675 тонн вакцин общей стоимостью 1,36 миллиарда долларов.
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"При этом за пять месяцев (июль-ноябрь) второй половины 2021 года объем поставок за рубеж практически в два раза превысил объемы первого полугодия 2021 года (прирост составил 78% в стоимостном выражении и около 2,1 раза – в натуральном)", - уточнила она (цитата по РИА "Новости").

Основные поставки осуществлялись в ОАЭ (15,4% поставок в натуральном выражении), Аргентину (12,6%), Мексику (10,8%), Казахстан (10,4%) и Узбекистан (7%).

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что спрос на российские вакцины за рубежом будет и дальше расти в связи с продолжающейся вакцинацией населения всех стран.

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