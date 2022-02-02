Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Праздник пробуждает в людях самые добрые чувства, отметил президент
Президент Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю.
"Этот светлый праздник пробуждает в людях самые добрые чувства, дарит радость, наполняет сердца верой и надеждой, стремлением к гармонии и чистоте помыслов, приобщает к духовным истокам и многовековым историческим, культурным традициям", - отметил глава государства в телеграмме, которую опубликовала пресс-служба Кремля.
Российский лидер поблагодарил буддийскую общину страны за ее вклад в просвещение и благотворительность, а также за воспитание подрастающего поколения, упрочение нравственных основ общества.
"И конечно, глубокой признательности заслуживает ваше активное содействие в решении насущных социальных задач, укреплении межнационального и межрелигиозного мира и согласия", - заметил президент.
В связи с праздником Путин пожелал тем, кто его отмечает, достатка и благополучия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram