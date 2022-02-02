В Петербурге инспектор ДПС сломал руку девушке-оперу

Драка произошла в отделе полиции

В Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД подрался с оперуполномоченной уголовного розыска.

Конфликт произошел в отделе полиции по Василеостровскому району Санкт-Петербурга в ночь с 31 января на 1 февраля. 34-летний инспектор ДПС силой толкнул в грудь женщину, работающую оперуполномоченным уголовного розыска. Затем подозреваемый повалил ее на пол и рывком завел руки за спину.

В результате драки пострадавшая получила закрытый перелом плечевой кости, ушибы спины и головы.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили в региональном следственном комитете. Инспектор ГИБДД задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Местные СМИ пишут, что конфликт разгорелся после того, правоохранитель заметил у девушки чехол для оружия и потребовал у нее удостоверение.

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