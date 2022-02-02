Объем экспорта российских вакцин за год достиг 1,36 млрд долларов

Больше всего препаратов поставляют в страны Азии, Южной Америки и Африки

В период с января по ноябрь 2021 года Россия экспортировала около 675 тонн вакцин, их совокупная стоимость составила 1,36 млрд долларов. Об этом в среду, 2 февраля, рассказала руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Ксения Банникова.

В 2021 году объем экспорта российских вакцин за рубеж вырос более чем в 3,8 раза — в 2020 году показатель составлял 175,1 тонны. В стоимостном выражении поставки выросли еще значительнее: в 2020 году Россия отправила в другие государства препараты этой категории на 70,9 млн долларов.

При этом за период с июля по ноябрь 2021 года объем поставок вакцин за рубеж почти вдвое превысил объемы первого полугодия 2021 года (+78% в стоимостном выражении и в 2,1 раза – в натуральном).

По данным ФТС, основные направления поставок российских вакцин — страны Азии, Южной Америки и Африки. Больше всего препаратов было экспортировано в Объединенные Арабские Эмираты (15,4%), Аргентину (12,6%), Мексику (10,8%), Казахстан (10,4%), Узбекистан (7%), сообщает РИА Новости.

Ранее в ГНЦ ВБ "Вектор" рассказали, что уже заключены контракты на поставки за границу между производителями вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" и зарубежными компаниями. Объем поставок превысит 50 млн доз.

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