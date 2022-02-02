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Газета El País опубликовала секретный ответ США на российские предложения по безопасности

10:35
  • среда
  • 02 февраля 2022

Вашингтон готов к диалогу с Москвой

Испанская газета El País опубликовала полный конфиденциальный ответ США и стран НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.
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В частности, в документе говорится, что Вашингтон готов обсудить с Москвой взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине, а также неразмещение крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше.

НАТО воздержится от размещения ядерного оружия в Европе, передает РИА Новости текст испанской газеты.

США готовы подписать с Россией те документы, которые выгодны обоим сторонам, а также не против начать диалог по контролю за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности.

7 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва требует нерасширения альянса на восток, введения ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений. 26 января 2022 года США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.

Изучив ответ Вашингтона, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается проигнорировать ключевой принцип неделимости безопасности.

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