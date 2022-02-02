США перебросят в Польшу около 2,5 тысячи военных

Об этом сообщили в Бюро национальной безопасности Польши

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил в эфире Польского радио, что Соединенные Штаты скоро перебросят в эту европейскую страну около 2,5 тысячи военных.

"Американцы декларировали уже сейчас на днях переброску более 8-8,5 тысячи солдат для всей Восточной Европы. У нас, похоже, окажется около 2,5 тысячи дополнительных солдат", - сообщил спикер.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские военные не будут принимать участие в каких-либо военных действиях на Украине, а отправка дополнительных сил США в Европу также пока не планируется.

Прежде стало известно, что власти Польши и Украины договорились построить газопровод и нарастить объем поставок.

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