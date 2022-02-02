Ефимов: Почти 22 тыс. предпринимателей зарегистрировались на инвестпортале Москвы в 2021 году

Это на 10 тысяч больше, чем в 2020 году

В прошлом году на инвестиционном портале Москвы зарегистрировались 21,6 тысячи предпринимателей. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. Это на 10 тысяч больше, чем в 2020 году.

"Активный рост количества пользователей подтверждает высокую востребованность ресурса в бизнес-среде. Всего на столичном инвестпортале насчитывается более 63 тысяч личных кабинетов", - сказал Ефимов.

В свою очередь руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что регистрация на инвестпортале особенно удобна для предпринимателей, которые уже являются пользователями московской цифровой экосистемы.

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