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Попова назвала необходимый уровень коллективного иммунитета при "омикроне"

10:54
  • среда
  • 02 февраля 2022

Показатель должен достигать 90%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на фоне "омикрона" должен быть выше значений, которые озвучивались при распространении предыдущих штаммов COVID-19. Об этом в среду, 2 февраля, рассказала главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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Глава ведомства пояснила, что уровень необходимого коллективного иммунитета во многом зависит от контагиозности вируса, а у "омикрона" этот показатель очень высок.

Попова напомнила, что сначала говорили, что достаточно 60% коллективного иммунитета потому что скорость передачи самого первого варианта, уханьского, была небольшой. Затем речь зашла о 80%.

В настоящее время стало очевидно, что иммунитет утрачивается спустя некоторое у переболевших коронавирусом, а его контагиозность достигла практически максимальных уровней из известных инфекций. С учетом этого уровень коллективного иммунитета должен быть больше 90%, подчеркнула Попова.

Руководитель Роспотребнадзора рассказала, что уровень коллективного иммунитета в стране меняется, поскольку если через полгода после вакцинации не сделать новую прививку, выпадешь из числа людей, которые имеют иммунитет, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер и глава рабочей группы по борьбе с "омикроном" Татьяна Голикова рассказала, что по состоянию на 28 января вакцинацию от коронавируса первым компонентом провели в России 83 674 549 раз, вакцинацию полного цикла — 79 269 115 раз. Уровень коллективного иммунитета в стране достиг 64,4%.

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