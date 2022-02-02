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Трамп заявил, что США "катятся к чертям"

11:05
  • среда
  • 02 февраля 2022

Бывший президент последовательно критикует работу Джо Байдена

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь раскритиковал администрацию нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.
Трамп назвал следующего президента США

"У нас великая страна, которая катится к чертям. И она катится к чертям очень быстро", - сказал Трамп в интервью Newsmax.

По словам экс-главы государства, на посту президента он проделал большую работу. "Я сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет", - уточнил Трамп.

Байден нанес США "огромной ущерб" в 2021 году, продолжил он. Среди основных негативных факторов Трамп перечислил инфляцию, Афганистан и неэффективные меры по борьбе с пандемией.

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