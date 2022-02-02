Трамп заявил, что США "катятся к чертям"

Бывший президент последовательно критикует работу Джо Байдена

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь раскритиковал администрацию нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

"У нас великая страна, которая катится к чертям. И она катится к чертям очень быстро", - сказал Трамп в интервью Newsmax.

По словам экс-главы государства, на посту президента он проделал большую работу. "Я сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет", - уточнил Трамп.

Байден нанес США "огромной ущерб" в 2021 году, продолжил он. Среди основных негативных факторов Трамп перечислил инфляцию, Афганистан и неэффективные меры по борьбе с пандемией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram