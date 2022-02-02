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Украина провела учения вблизи границы с Крымом

11:13
  • среда
  • 02 февраля 2022

В учениях были задействованы реактивные системы залпового огня "Ураган"

Военнослужащие украинской армии провели учения в условиях, максимально приближенных к боевым, рассказали в пресс-службе командования объединенных сил вооруженных сил Украины.

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В ВСУ заявили, что учения проводились "недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым". Украинские военные отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника.

Поднятые по тревоге военные быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения, заявили в командовании украинской армии.

В учениях были задействованы реактивные системы залпового огня "Ураган", сообщается в Facebook командования объединенных сил ВСУ.

Республика Крым по результатам референдума 2014 года вошла в состав Российской Федерации в качестве одного из ее субъектов. Украина не признает легитимность референдума и называет Крым своей территорией, "временно оккупированной" Россией.

28 января сообщалось, что в Херсонской области Украины недалеко от Крыма провели учения украинские артиллеристы. Согласно легенде учений, разведка обнаружила противника и бронированную технику на расстоянии около 20 километров. На уничтожение направили расчеты гаубиц.

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