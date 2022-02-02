Украину охватили милитаристские настроения

Местные радикалы устроили в Киеве очередную антироссийскую акцию

Прекратить нагнетать международную напряжённость и дать чёткий ответ по гарантиям безопасности. С таким призывом обратился глава российского МИД Сергей Лавров к коллегам из западных стран. Политику США и их союзников назвал провокационной и наш постпред в ООН Василий Небензя. Разжигать конфликт помогают Западу украинские националисты, совершившие в Киеве очередную антироссийскую акцию.

- Русский, сдавайся! Русский, сдавайся!

Далее следует обещание повесить на деревьях тех, кто готов разговаривать с Москвой. Возле редакции телеканала "Наш", где принимают звонки зрителей из Донбасса, собралась сотня ультрарадикалов. Милитаристские настроения на Украине, накачанной западным оружием, охватили не только Киев.

Корреспондентка CNN берет интервью у сержанта ВСУ. Тот с улыбкой сообщает – на позициях есть тяжелое вооружение.

- Какие типы вооружений у вас есть на этих позициях? У вас есть тяжелые вооружения? Я не вижу, но хочу удостовериться. - Вам и не надо видеть. И враг не должен видеть. Но оно у нас есть, не переживайте.

Фразу про тяжелое вооружение для англоязычной аудитории перевели как "есть все необходимое".

"Но самое главное, это то, что Украину рассматривают как потенциального партнёра. Как страну, которую в ближайшее время собираются принять в состав альянса. А у Украины в руководящих документах чётко записано о том, что Украина собирается военным путём вернуть себе Крым. Но Крым - это уже российская территория", - заявил Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова.

При этом западные спонсоры потенциальной войны уже привычно обвиняют в эскалации Россию.

"В то время, когда мы говорим о взаимной деэскалации, Россия держит 100 тысяч военнослужащих на границе. Она агрессор. Мы работаем со странами НАТО, чтобы убедиться, что они чувствуют себя в безопасности. Я думаю, что нам нужно быть осторожными", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В своем выступлении спикер Белого дома обвинила Россию даже в применении химического оружия и захвате других государств. В Москве эти заявления назвали лживыми, не подкрепленными ни одним правдоподобным доказательством и направленными на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества.

"Обвинения в наш адрес в "захвате" других государств также не имеют под собой оснований. Россия придерживается принципа "невмешательства" в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. В отличие от США, чья современная история больше напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара. "Кровавые" эксперименты Вашингтона по "демократизации" мира ничего кроме хаоса, нестабильности, а также гибели людей не принесли", - отметил посол России в США Анатолий Антонов.

Организованное по инициативе США заседание Совета Безопасности ООН по Украине стало провокацией, равнозначной призыву к войне, заявил постоянный представитель нашей страны в ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвящённой председательству России в Совбезе ООН.

"Я не знаю, зачем США нагнетают напряженность и в то же время обвиняют в этом Россию в связи с присутствием российских войск на российско-украинской границе. Это неправда! Российские войска – не на российско-украинской границе, они там, где стоят всегда. Я не знаю, откуда эти цифры: 100 тысяч, 120 тысяч, украинцы говорят про 136 тысяч. Мы никогда не объявляли, сколько там войск. Я не знаю, кто их считал", - заявил Небензя.

В российском МИД напомнили, что смысл договорённостей о неделимости безопасности заключается в том, что она либо одна для всех, либо её нет ни для кого.

"Смысл договорённостей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо её нет ни для кого. И, как предусмотрено в Стамбульской Хартии, каждое государство-участник ОБСЕ имеет равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического "эксклюзивного" клуба", - заявил Лавров.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия, проанализировав полученные 26 января от США и НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности, не увидела адекватного учета ключевых требований. Москва готовит ответ.

Егор Киселев, Александра Панина, "ТВ Центр".

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