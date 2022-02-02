Появились подробности ЧП с затонувшим в Приморье краболовом

Один человек погиб

Приморская транспортная прокуратура выясняет причины происшествия у причала Зарубино. Во время разгрузки под воду ушло рыболовное судно. Погиб один человек – это механик, который не смог выбраться из машинного отделения.

Экипаж краболова "Акванавт" в панике покидает судно. Вода стремительно заполняет трюмы и почти не оставляет времени для эвакуации. Моряки в спешке выбрасывают на сушу личные вещи.

На борту находилось 15 человек. 14 успели эвакуироваться. Старшего механика, который до последнего боролся за живучесть судна, не смогли спасти.

Тело погибшего обнаружили водолазы и подняли его на поверхность. Краболов затонул прямо возле причальной стенки в порту Зарубино. Судно закончило рейсовое задание, пришвартовалось и готовилось к разгрузке.

По словам очевидцев, краболов подошел к пирсу уже с креном, практически сразу начал уходить под воду. Меньше, чем за 20 минут он полностью затонул. Что послужило причиной происшествия, будут выяснять специалисты. На месте работают водолазы, представители Следственного комитета и транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, около 9 часов утра по местному времени судно при выгрузке продукции у причала получило резкий крен на левый борт. Работают спасательные службы, установлены боновые заграждения", - заявила Валентина Глазова, старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью.

На борту находится 18 тонн топлива. Розлива нефтепродуктов не зафиксировано. Затонувший краболов принадлежит компании "Примкраб". Это судно и еще три подобных приобрели, чтобы сдавать в аренду тем, у кого есть квоты на добычу ресурсов. Сообщается, что "Акванавт" построили в 1980 году в Японии. Два года назад на судне провели модернизацию. Установили новое оборудование для добычи, переработки и транспортировки краба. Сейчас капитан судна доставлен в больницу с переохлаждением. По факту происшествия заведено уголовное дело.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Приморский край.

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