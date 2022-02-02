В России набирает обороты вакцинация подростков от коронавируса

В этой возрастной группе отмечается наибольший рост заболеваемости

Максимальный рост заболеваемости коронавирусом в России фиксируют среди подростков и людей в возрасте от 30 до 49 лет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сегодня дистанционное обучение началось у школьников в Санкт-Петербурге и Свердловской области. Аналогичные меры приняты ещё в нескольких регионах. Но лучший способ защитить себя, по-прежнему, вакцинация.

Пустые классы и коридоры. В Ненецком автономном округе школьники перешли на дистанционный режим обучения, а у первоклассников - дополнительные каникулы. Решение вынужденное. Только в Нарьян-Маре и поселке Искателей на карантин были закрыты 62 класса.

"Школьные учителя, действительно, переживали последнюю неделю. Потому что мы закрывали целыми классами. В классах болело по 5-7, а то и 10 детей. Вот этот вирус распространялся очень быстро", - рассказывает замдиректора по учебно-методической работе школы номер 3 Нарьян-Мара Марина Кечко.

"Я, например, считают, что это необходимо, потому что детишек много болеет", - говорит мама 10-классника Татьяна Дорофеева.

Сами школьники тоже не расстраиваются.

"Дома можно еще лучше подготовиться к экзаменам, чем в школе, потому что дома можно посмотреть те же видеоуроки по подготовке к экзаменам, что нельзя сделать в школе во время обучения", - уверен ученик 11 класса Иван Васиев.

Но лучший способ защитится от вируса - все же не изоляция, а вакцинация. В Приморский край поступила первая партия препарата "Спутник М" для подростков 12-17 лет.

"За последнюю неделю января месяца новой коронавирусной инфекцией заболели в 3 и 2 раза больше подростков, чем предыдущую неделю. За вчерашний день у нас провакцинировалось 4 человека", - говорит заведующая поликлиническим подразделением больницы Марина Макеева.

А в Новосибирске прививку сделали уже более сотни подростков.

"Осматриваем ребенка на наличие признаков ОРВИ. Если все хорошо, отправляем его на вакцинацию. Ребенок вакцинируется, затем 30 минут находится в кабинете", - рассказывает педиатр Наталья Ренгач.

Александр Смалец привел на процедуру 13-летнюю дочь. Возможность укрепить иммунитет ждали уже давно.

"У нас ребенок занимается спортом. Она постоянно находится в разъездах, мы не хотим рисковать. Мы видим, что единственное, чем можно защититься от сегодняшней угрозы – омикрона, и вообще COVID- 19, - это только прививка", - говорит мужчина.

15-летняя Арина Куваева на прививку пришла самостоятельно - очень переживает за свое здоровье.

"У меня вся семья привитая. Поскольку у меня есть проблемы с легкими, если заболею ковидом, у меня будет шанс летального исхода", - говорит она.

Противопоказаний для вакцинации очень мало, как и у взрослых. Только тяжелые аллергически реакции и гиперчувствительность к одному из компонентов препарата. Поэтому врачи призывают не рисковать и сделать прививку.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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