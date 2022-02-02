Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Есении Квасовой

Семилетняя девочка борется с тяжелым пороком сердца

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение семилетней Есении Квасовой. Её историю мы рассказывали накануне.

Сумма сбора - 3 724 913 рублей;

Осталось собрать - 1 693 126 рублей.

За прошедшие сутки удалось собрать больше половины необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё около одного миллиона семисот тысяч рублей.

Девочка борется с тяжёлым пороком сердца. Она уже перенесла три операции. Первую сделали всего через неделю после рождения. У Есении серьёзные осложнения - она плохо видит и говорит. Из-за очень слабого иммунитета опасна любая инфекция. Чтобы спасти жизнь девочки, необходимо срочно провести ещё одну операцию, но стоит лечение очень дорого.

Мы продолжаем помогать Есении все вместе. Для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Есении Квасовой, программа 1335

Видео: смотрите репортаж о сборе средств на лечение Есении Квасовой

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