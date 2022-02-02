В Ялтинском природном заповеднике пересчитают животных

Перепись лесного населения нужна, чтобы описать жизненный цикл заповедника и сохранить численность фауны

Перепись лесного населения началась в Ялтинском природном заповеднике. На его территории можно встретить почти всех представителей фауны полуострова. Чтобы сохранить их численность, необходимо вести регулярный учёт - этим занимаются зоологи. Почему они делают это именно зимой?

- Здесь мы видим волос либо косули, либо оленя. Вот черный и тонкий волос – это кабан.

Кабаны оставляют много следов, рассказывают лесники. Трутся о деревья со смолой – это у них антисептик. В буковой роще оставляют взрыхлённую почву – ищут под снегом желуди и трюфели. А еще отпечатки их копыт – сразу не отличить от оленьих.

"Сверху спустились два оленя. Небольших размеров, видно, что копытца самок, либо молодого самца. Рядом можно увидеть кабаний след. Разница в том, что у кабана отпечатываются два задних пальца", - рассказал Федор Матрусов, старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Ялтинского горно-лесного заповедника.

Две самки крымского благородного оленя гуляли неподалеку. В сосняках животные укрываются от непогоды. Когда в горах выпадает снег, олени по хребтам спускаются вниз – здесь слой снега меньше, поэтому легко можно его взрыхлить и найти подножный корм. А в крайнем случае есть кормушки, где всегда свежее сено.

Оленям оставляют соль с минералами и сено – его собирают в заповеднике во время благоустройства туристических троп. Сюда же приходят косули. Задача не только подкормить животных, но и дать им понять, что заповедник - безопасное место. Даже черные грифы не пробьются сквозь густые ветви. Птице с размахом крыла под два метра только и остается кружить над потенциальной добычей.

А еще на неведомых дорожках встречаются следы невиданных зверей – так инспекторы шутят про куниц. Их проще увидеть на кадрах с фото- и видеоловушек. Мелкие хищники в основном ведут ночной образ жизни.

В 2018 году Ялтинский горно-лесной заповедник получил федеральный статус. С прошлого года здесь начались регулярные учеты животных. Подсчет проводят зимой в один день и сразу по всей территории. Следы считают по свежему снегу. Звериные тропы позволяют инспекторам определить, кто обитает в заповеднике и в каком количестве.

"При таких учетах оцениваются не только количество животных, но и факторы, которые на это влияют – погодные условия, кормовая база и антропогенная нагрузка", - сообщила Регина Юнусова, специалист по связям с общественностью Ялтинского горно-лесного заповедника.

Игорь Васильев работает в заповеднике более 20 лет. Туристы узнают его издалека – инспектор даже зимой не надевает куртку. Говорит, и без подсчетов видно – животных стало больше.

Данные, которые получат ученые, позволят впервые описать жизненный цикл Ялтинского заповедника. Причем, чем дольше наблюдения, тем точнее будет природная летопись. Для первых выводов потребуется минимум пять лет.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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