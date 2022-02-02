Эстафета олимпийского огня пройдет в необычном формате

Впервые в истории факел будут нести роботы-амфибии

В Пекине началась эстафета олимпийского огня. Из-за пандемии её продолжительность и маршрут пришлось значительно сократить. Однако организаторы обещают, что она станет максимально необычной.

Впервые в истории Игр олимпийский факел будут нести не только люди, но и роботы-амфибии - они переправят огонь под водой. А в воздухе эстафету подхватят беспилотные летательные аппараты. Общее число факелоносцев - более тысячи человек из 20 стран мира в возрасте от 14 до 86 лет. Они пронесут горящий символ Игр мимо множества исторических достопримечательностей, включая Великую Китайскую стену. В пятницу вечером огонь вернётся в Пекин, где последний участник эстафеты зажжёт главный факел зимней Олимпиады.

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