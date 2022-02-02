Непогода доставила новые неприятности жителям Дальнего Востока

На Чукотке и Камчатке бушует снежный циклон

Погода приносит всё новые неприятности жителям российских регионов. На Чукотке - сильная метель и ветер с порывами до 30 метров в секунду.

В Анадыре циклон нарушил работу местного аэропорта. Там временно не принимают и не отправляют самолёты.

На Камчатке, где бушует снежный циклон, также задерживают рейсы. В горных районах объявлена лавинная опасность. В краевой столице сегодня отменили уроки для школьников второй смены, а также занятия в кружках и секциях.

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