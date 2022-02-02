Сергей Собянин представил основные объекты реставрации 2022 года

Работы ведутся на 526 объектах

Масштабные работы по восстановлению павильона "Центральный" на ВДНХ близятся к завершению. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин в своём личном блоге.

Он рассказал об основных объектах реставрации в текущем году. Так, на территории главной выставки страны работы ведут сразу на нескольких площадках. Специалисты возвращают исторический облик фасадам павильонов, восстанавливают величественные интерьеры. В будущем там разместят экспозиции и музеи.

В этом году вновь откроет двери и Театр Эстрады. Специалисты также трудятся и на территории Усадьбы Измалково. В Главном доме усилили фундамент и обновили кровлю.

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