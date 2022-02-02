Под Тюменью загорелась база отдыха (видео)

Пострадавших нет
Крупный пожар начался на территории базы отдыха "Боровое" в Тюменской области.
Адрес базы - 20-й километр Ялуторовского тракта. Как пишет ТАСС, возгорание началось в здании проката оборудования.
На данный момент огнем объяты 600 квадратных метров, сообщили в региональном МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте уже работают сотрудники пожарной службы. Местные СМИ утверждают, что пожар также перекинулся на здание кафе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: