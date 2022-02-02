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Под Тюменью загорелась база отдыха (видео)

11:41
  • среда
  • 02 февраля 2022

Пострадавших нет

Крупный пожар начался на территории базы отдыха "Боровое" в Тюменской области.
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Адрес базы - 20-й километр Ялуторовского тракта. Как пишет ТАСС, возгорание началось в здании проката оборудования.

На данный момент огнем объяты 600 квадратных метров, сообщили в региональном МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте уже работают сотрудники пожарной службы. Местные СМИ утверждают, что пожар также перекинулся на здание кафе.

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Крупный пожар на территории базы отдыха в Тюменской области
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