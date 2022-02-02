В Совфеде назвали провалом переговоры Джонсона и Зеленского

Друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что переговоры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского провалились.

"В Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским", - написал сенатор в Facebook.

По словам Косачева, на этом фоне выделяются переговоры президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана.

"В Москве собрались два лидера, отстаивающих национальные интересы своих стран не в противовес, а в увязке с интересами общеевропейскими. Поэтому и достигнуты конкретные договоренности", - подчеркнул заместитель председателя верхней палаты парламента.

Как заметил Косачев, "добавленная стоимость" от встречи в Киеве стремится к нулю.

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