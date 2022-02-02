"Любезно отсылаем": МОК ответил Ягудину на петицию о флаге России на ОИ-2022

Российским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях под своим флагом

Запрет российским спортсменам использовать национальный флаг и гимн на Олимпиаде определен решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом в среду, 2 февраля, напомнили в Международном олимпийском комитете (МОК) в ответ на петицию фигуриста и тренера Алексея Ягудина.

Ягудин разместил интернет-петицию в поддержку российских олимпийцев, в которой призвал вернуть спортсменам возможность использовать на соревнованиях символику Родины.

Однако в ответ в пресс-службе МОК не стали вмешиваться в ситуацию.

— Что касается ваших вопросов, мы любезно отсылаем вас к решению CAS по делу "WADA против РУСАДА", — цитирует пресс-службу комитета телеканал "Матч ТВ".

Из-за обвинений в допинговых манипуляциях российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом до конца 2022 года. На Олимпиаде в Пекине, которая начнется 4 февраля, они будут представлены в качестве команды Олимпийского комитета России без национального флага. Вместо гимна России на награждении спортсменов будет звучать Первый концерт для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram