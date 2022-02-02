ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Еще 17201 человек госпитазирован с коронавирусом в России

11:44
  • среда
  • 02 февраля 2022

Вылечились 48426 человек

За сутки в России госпитализирован 17201 больной коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 141883 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 23784 человека, из них госпитализированы только 1617.

Выздоровел за сутки 48426 человек. Скончались 678 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 12128796 человек. Умерли 332690 зараженных. Вылечились 10337008 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Врачи в инфекционном отделении больницы
Врачи в инфекционном отделении больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.