Еще 17201 человек госпитазирован с коронавирусом в России

Вылечились 48426 человек

За сутки в России госпитализирован 17201 больной коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 141883 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 23784 человека, из них госпитализированы только 1617.

Выздоровел за сутки 48426 человек. Скончались 678 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 12128796 человек. Умерли 332690 зараженных. Вылечились 10337008 заболевших.

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