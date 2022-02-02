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В Москве вновь ввели желтый уровень погодной опасности

12:05
  • среда
  • 02 февраля 2022

Погода считается опасной из-за гололедицы

В столичном регионе снова действует повышенный, желтый, уровень погодной опасности. Об этом в среду, 2 февраля, рассказали в Гидрометцентре России.

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Синоптики предупреждают, что погода потенциально опасна из-за гололедицы. Срок действия предупреждения в связи с этим погодным явлением — до полудня четверга, 3 февраля, следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что высота снежного покрова в Москве во вторник, 1 февраля, достигла самых существенных значений с начала текущей зимы. На главной метеостанции столицы в ВДНХ был зафиксирован показатель в 49 сантиметров.

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