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В Москве за сутки выздоровели 11475 пациентов с COVID-19

12:31
  • среда
  • 02 февраля 2022

Госпитализированы 1617 человек

Московские врачи вылечили за сутки еще 11475 человек с коронавирусом, передает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

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Всего в столице поправился 1 981 801 пациент.

"Выявлено 23784 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 1617 человек", - уточнили в штабе.

Там добавили, что на ИВЛ находятся 550 человек, скончались 78 пациентов.

Как напомнили специалисты, с учетом доминирования штамма "омикрон" наиболее важным показателем для оценки эпидемиологической ситуации является число госпитализаций.

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