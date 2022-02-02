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Россиянам объяснили, в чем отличие COVID-19 от гриппа

12:24
  • среда
  • 02 февраля 2022

От правильного диагноза зависит лечение

Лечение коронавируса и гриппа различается, поэтому крайне важно поставить верный диагноз. Об этом в среду, 2 февраля, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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Попова уточнила, что COVID-19 свойственно образование тромбов, тогда как грипп может сопровождаться сильным кровотечением. С учетом этого должна определяться тактика лечения и назначение препаратов, причем делать это должен только врач.

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что в эпидемиологический сезон 2020 года "гриппа практически не было", однако это заболевание вернулось, причем в 2021 году это произошло раньше обычного — в августе. В январе 2022 года в России отмечается достаточно высокий уровень заболеваемости гриппом, хотя он не превышает показатели 2018 и 2019 годов, сообщает РИА Новости.

В Роспотребнадзоре ранее предупредили, что в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и продолжающейся пандемии коронавируса существует риск развития микст-инфекции — одновременного сочетания у пациента двух заболеваний.

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