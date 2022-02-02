Россия наказала Черногорию за недружественный шаг

Подгорица укрыла бизнесмена Исмаилова

Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу за то, что его страна дала убежище бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову.

Об этом сообщили в МИД России. Ведомство отправило ноту о запрете в посольство Черногории 2 февраля.

"Данная мера является ответом на предпринятый в октябре 2021 года черногорскими властями недружественный шаг", - заметили в МИД.

В октябре 2021 года Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Его задержали в этой стране 1 октября по ордеру Интерпола и заключили под стражу. В России Исмаилова обвиняют в нескольких преступлениях, среди них - организация убийства, похищение человека и незаконный оборот оружия.

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