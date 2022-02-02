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Россия наказала Черногорию за недружественный шаг

12:08
  • среда
  • 02 февраля 2022

Подгорица укрыла бизнесмена Исмаилова

Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу за то, что его страна дала убежище бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову.

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Об этом сообщили в МИД России. Ведомство отправило ноту о запрете в посольство Черногории 2 февраля. 

"Данная мера является ответом на предпринятый в октябре 2021 года черногорскими властями недружественный шаг", - заметили в МИД.

В октябре 2021 года Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Его задержали в этой стране 1 октября по ордеру Интерпола и заключили под стражу. В России Исмаилова обвиняют в нескольких преступлениях, среди них - организация убийства, похищение человека и незаконный оборот оружия.

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