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Франция не видит у России желания "вторгаться" на Украину

12:44
  • среда
  • 02 февраля 2022

Запад продолжает развивать тему мнимой российской агрессии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал в эфире канала France 2 перспективу российского "вторжения" на Украину. Ситуацию дипломат назвал "очень серьезной".
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"К настоящему времени у нас нет никакой информации о желании президента России Владимира Путина переходить к действию", - сказал Ле Дриан.

Он уточнил, что у границ Украины "находятся десятки тысяч российских солдат".

По словам главы французского внешнеполитического ведомства, потенциал для дипломатии не исчерпан, "нужна лишь политическая воля, чтобы избежать худшего".

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит "агрессию" в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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