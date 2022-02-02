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Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого

12:49
  • среда
  • 02 февраля 2022

Мероприятия пройдут в 2028 году

В 2028 году в России пройдут мероприятия, приуроченные к 200-летию со дня рождения писателя Л.Н. Толстого. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.
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Глава государства принял это решение по предложению российского правительства, "учитывая выдающийся вклад Л. Н. Толстого в отечественную и мировую культуру".

Кабинету министров дано поручение в течение полугода сформировать организационный комитет по подготовке к проведению празднования и утвердить его состав, а также разработать и утвердить план основных мероприятий.

Регионам также рекомендуется принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В 2021 году исполнилось 200 лет со дня рождения другого русского классика — Ф.Н. Достоевского. По случаю этого события в России прошел ряд культурных мероприятий. Владимир Путин в ноябре побывал в музейном центре "Московский дом Достоевского".

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