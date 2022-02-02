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Опубликована архитектура программы форума "Арктика — территория диалога"

12:47
  • среда
  • 02 февраля 2022

В нем примут участие 2,5 тысячи человек

В Санкт-Петербурге с 11 по 13 апреля пройдет шестой международный арктический форум "Арктика — территория диалога". Ожидается, что в нем примут участие 2,5 тысячи человек из  50 стран мира.

В программе заложено более ста мероприятий по десяти направлениям, в том числе по вопросам экономики, экологии и развития человеческого капитала, рассказал полпред президента в ДФО, председатель оргкомитета форума Юрий Трутнев.

Архитектура деловой программы насчитывает шесть блоков. Они включают в себя треки "Экономическое развитие", "Комфортные условия для жизни в Арктике", "Развитие логистики в Арктике", "Экология и климат в Арктике", "Наука и образование в Арктике", а также "Международное сотрудничество в Арктике".

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