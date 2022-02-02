В Туле на ребенка упала глыба льда

Девочка в больнице

В Туле 10-летню школьницу госпитализировали после падения наледи с крыши дома.

Инцидент произошел на улице Полюсная 1 февраля, передает РИА Новости. Девочка шла вдоль пятиэтажного дома №58. В это время на ребенка с крыши упал фрагмент льда.

Школьницу увезли в больницу, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Характер полученных травм не раскрывается. В региональном Минздраве сказали лишь, что состояние ребенка средней степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В прокуратуре заявили, что управляющая компания дома, с которого упала наледь, ранее уже получала представление с требованием своевременно осуществлять очистку крыш, пишет издание "Первый Тульский".

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