Пресс-секретарь Белого дома привела нелепую аналогию

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, говоря о ситуации вокруг Украины, сравнила Россию с лисой, кричащей с крыши курятника о страхе перед курами.

Высказывания представителя администрации президента США прокомментировал в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"США не первый раз переходят к откровенному хамству в дипломатической риторике. Подобные перлы - это, конечно, "высший пилотаж" дипломатии", - отметил парламентарий.

По его словам, это США регулярно вмешиваются в дела других государств и устраивают военные интервенции, о чем хорошо известно в бывшей Югославии, Ираке и Ливии.

"Теперь Вашингтон активно провоцирует Украину, чтобы использовать ее территорию как плацдарм для сдерживания России", - подчеркнул депутат.

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