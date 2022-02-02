Врач назвал условие обязательного вызова скорой помощи

При определенных симптомах нельзя отказываться от госпитализации

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в период сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ привел к существенному увеличению количества обращений в службу скорой помощи. Далеко не в каждом случае требуется обращение к экстренной медпомощи, однако есть симптомы, при которых звонить в скорую нужно обязательно, рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

Медик пояснил, что при коронавирусе срочная медицинская помощь необходима в том случае, если число дыхательных движений у человека превышает норму, а он все равно ощущает нехватку воздуха.

В нормальном состоянии человек не должен делать больше 22-24 дыхательных движений в минуту. Если человек совершает больше 24 вдохов и выдохов в минуту и при этом жалуется, что ему все равно не хватает воздуха, это повод обратиться в службу скорой помощи, подчеркнул Звонков.

Врач отметил, что в сложившейся эпидемиологической ситуации врачи скорой помощи перестали забирать пациентов в больницу "на всякий случай". Поэтому если медики после приезда подтвердили проблемы с дыханием, лучше не отказываться от госпитализации, посоветовал терапевт в интервью радио Sputnik.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в России в конце января более чем на треть вырос показатель госпитализации детей. Она назвала это предметом особого внимания.

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