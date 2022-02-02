В Думе объяснили нежелание вводить локдаун из-за "омикрона"

При нынешнем штамме эта мера неэффективна

Всеобщий локдаун в условиях распространения штамма коронавирусной инфекции "омикрон" не будет эффективным, поэтому речь о его введении не идет. Такое мнение в среду, 2 февраля, высказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов.

Эксперт отметил, что применявшиеся при штамме "дельта" меры — продолжительные жесткие локдауны, как в ряде стран Европы — не экстраполируются на штамм "омикрон". Бессмысленность этой меры понятна правительствам разных государств, поскольку новая разновидность COVID-19 распространяется очень быстро.

Леонов также указал, что локдаун не может продолжаться вечно, а по его завершении сразу возникает очень сильный всплеск заболеваемости.

Депутат отметил в интервью радио Sputnik, что локдаун следует рассматривать как меру отсрочки, когда надо подготовить систему здравоохранения к новой волне, однако "сейчас волна на пике".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что власти не намерены вводить в стране локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Она уточнила, что речь не ведется о карантине или "о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию".

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