Маршрут эстафеты олимпийского огня сократили из-за пандемии

Мероприятие пройдет без зрителей

Сегодня в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня. Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере столицы КНР. Из-за пандемии пришлось внести некоторые коррективы - сократить маршрут и продолжительность, что, впрочем, никак не повлияло на праздничную атмосферу. К тому же организаторы очень постарались удивить всех.

Бодрым шагом китайские спортсмены выносят на сцену символ предстоящих Игр – олимпийский факел. Церемонию зажжения огня транслируют в прямом эфире. На местах для зрителей - только журналисты и сотрудники оргкомитета.

"И теперь я объявляю о начале эстафеты олимпийского огня зимних Игр 2022 года!" – сказал Хань Чжэн, вице-премьер Государственного совета КНР.

В условиях жёстких антиковидных ограничений вся эстафета пройдёт без обычных зрителей. Путь проложен вдали от оживлённых улиц и районов. Зато впервые в истории Игр олимпийский огонь будут нести не только люди, но и роботы-амфибии - они переправят его под водой. А в воздухе эстафету подхватят беспилотные летательные аппараты. Первым факелоносцем стал 80-летний конькобежец, легенда китайского спорта Ло Чжихуань.

"Я никогда не участвовал в зимних Олимпийских играх, но надеялся, что они когда-нибудь пройдут в нашей стране. Я мечтал об этом почти 60 лет. Моя мечта сбылась. Я счастлив!" – говорит Ло Чжихуань, чемпион мира по конькобежному спорту 1963 года.

Самому младшему участнику эстафеты – 14, самому старшему – 86. За три дня более тысячи человек из 20 стран мира - космонавты, спортсмены, артисты, школьники - пронесут олимпийский символ мимо главных исторических достопримечательностей, включая Великую Китайскую стену. А уже в пятницу вечером огонь вернётся в Пекин. Имя последнего участника эстафеты, который зажжёт главный факел зимних Игр, держится в секрете.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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