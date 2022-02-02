Мишустин: "омикрон" выявлен практически во всех регионах России

Нагрузка на здравоохранение страны растет

Новый штамм "омикрон" выявлен почти во всех субъектах федерации. Об этом рассказал в среду глава кабмина Михаил Мишустин на заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса, в работе которого принял участие Сергей Собянин.

С ростом заболеваемости выросла нагрузка на всю сеть здравоохранения страны. И, в первую очередь, на первичное звено. На совещании отмечалось - важно в кратчайшие сроки выявлять инфекцию, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации, сообщает "ТВ Центр".

"Необходимо поддерживать высокий уровень тестирования граждан на коронавирус, как это поручил президент. Надо продолжить и дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа - секвенирования - выделим около 400 миллионов рублей. И направим дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, которые необходимы для определения "омикрона", - заявил Мишустин.

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