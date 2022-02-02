В Подмосковье протестуют против реорганизации библиотек

Больше половины учреждений закрывают

Жители подмосковного Жуковского протестуют против закрытия библиотек в городе. В результате реорганизации наукоград лишится больше половины читален. Между тем, сегодня библиотеки - это не только книгохранилища, но и современные культурные центры, места притяжения для тех, кто ценит интеллектуальное общение.

Читальный зал при Доме культуры в Жуковском. Дети плачут, взрослые - на взводе. Все эти люди пришли на встречу с местной администрацией. И требуют объяснений. Почему в их родном наукограде власти закрывают больше половины библиотек. Что будет с сотрудниками? И куда денут книги?

"Мы просто превращаемся в "451 градус по Фаренгейту", - говорит Александра Смирнова, жительница Жуковского, кандидат филологических наук.

Среди участников встречи - Любовь Муратова, она ведущий библиотекарь с огромным стажем работы. Библиотечный зал, где трудится Любовь Николаевна, закрывают. Вместе с ней увольняют ещё 14 человек - из 40 сотрудников городской сети. Масштабная реорганизация подмосковных читален началась в декабре прошлого года после письма из областного Минкульта. Ещё несколько лет назад в Жуковском на 100 тысяч жителей было 11 полноценных библиотек. А в скором времени останется только 4.

"В центральной городской библиотеке у нас 65 тысяч книг, в центральной детской - 70 тысяч книг. Как это возможно на одной площади объединить, я не представляю", - заявил Алексей Еманов, директор Жуковской централизованной библиотечной системы.

Площадь центральной, взрослой, библиотеки - около четырёхсот квадратных метров. А детской - почти вдвое меньше. А это значит, чуть ли не половиной книжного фонда придётся пожертвовать.

Переезд, скорее всего, приведёт к уплотнению, поэтому сотрудники библиотеки уже начали освобождать полки. Здесь ещё остаются книги по, например, высшей математике, ведь Жуковский - это наукоград. Спрос на них пока ещё есть. Однако, скорее всего, и эти книги ждёт такая же судьба, как и экземпляры в этих мешках, которые уже подготовили к списанию.

В детской библиотеке работники в панике. Им предстоит не просто освободить место для новых соседей, а перекроить уже существующую систему работы, ведь здесь удалось создать настоящий культурный центр.

"Там происходят у них всевозможные квесты, беседы, анализы произведений, встречи, какие-то мероприятия постоянно. Для того, чтобы попасть в эту библиотеку, нам приходилось классом вставать в очередь", - рассказала жительница Жуковского Наталья Прысева.

Библиотечной сети придётся закрыть ещё и 3 пункта книговыдачи - за книгами многим теперь придётся ездить через весь город.

"Это раньше было такое понятие "шаговая доступность". Теперь прописано, что доступность может быть в 30 минутах езды", - сообщила Алла Дунаевич, заместитель главы администрации г.о. Жуковский.

"Мы исходим из потребностей города. Город очень компактный, очень небольшой и даже, по всем федеральным нормативам, у них шло превышение количества библиотек", - прокомментировала Елена Замышляйченко, директор Московской губернской универсальной библиотеки.

Сейчас читатели собирают подписи. Они хотят приостановить процесс реорганизации. И просят министра культуры Московской области о встрече, чтобы обсудить возможность модернизации читален без закрытия библиотек, увольнения сотрудников и списания фонда.

Ксения Игнатова, Арсений Калашников и Дмитрий Лукиных. "ТВ Центр".

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