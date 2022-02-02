В Большом театре готовятся к премьере оперы Вагнера "Лоэнгрин"

Это совместная постановка с "Метрополитен-опера"

В Большой театр возвращается "Лоэнгрин" - одна из самых романтических опер Вагнера. Легенда о рыцаре святого Грааля предстанет в совместной постановке с "Метраполитен-опера". Сейчас идут репетиции - в усечённом составе и на сцене, о существовании которой публика даже не догадывается. Обычно этот процесс скрыт от посторонних глаз, но нашему корреспонденту удалось увидеть, как создаётся музыкальный шедевр.

В Большом театре - музыка Вагнера, придуманные им герои и сказочный сюжет. И вопросы, на которые приходится отвечать не только в сказках. Что может случиться, если не доверять любимому человеку? И насколько он вправе требовать этого безоговорочного доверия?

Герцогиню Эльзу обвиняют в убийстве брата и желании захватить власть. От клеветы её спасает появившийся Лоэнгрин. Рыцарь Грааля. Волшебник. Он готов жениться на Эльзе и остаться с ней. Но только при одном условии: она никогда не спросит, кто он и откуда.

"Эльза - моя любимая героиня, я достаточно часто её исполняю. Она воплощение чистоты и доброты. И всегда мы пытаемся понять, почему, почему она задает этот роковой вопрос Лоэнгрину, почему она не может молчать?" – говорит исполнительница партии Эльзы Йоханни ван Оострум.

"Мой герой явился из сказки. И он требует от Эльзы фактически невозможного. И я сам, поскольку я вырос в церкви, где всё проникнуто верой, я прекрасно это понимаю. Но если ты входишь в реальный мир, начинаешь отношения с людьми, ты должен идти на компромиссы. А мой герой компромиссов не приемлет", - говорит исполнитель партии Лоэнгрина Брендон Ганнел.

Это совместная постановка с "Метрополитен-опера" и в Большом театре сейчас работает мощная международная команда. Канадский режиссер Франсуа Жирар с музыкой Вагнера не расстается уже несколько лет. Ставил и его "Зигфрида", и "Парсифаля", и "Летучего голландца".

"Когда мне предлагается какая-то работа, а она обычно занимает шесть-семь лет, и я соглашаюсь на неё, то получается, что я как будто бы покупаю квартиру, в которой буду жить долгое время. И очень важно - какая музыка звучит в этой квартире, в моей жизни. Она должна нравиться. И с Вагнером это именно так", - заявляет он.

Дирижёр постановки Эван Роджистер в Большом театре уже работал - четыре года назад ставил "Богему". На этот раз в подготовку к спектаклю вмешалась пандемия.

"И в этом были даже положительные моменты. Пандемия способствовала нам с Жераром в работе - во время изоляции было много времени подумать о Вагнере и обсудить все детали. Так что это не тот случай, когда режиссер и дирижер встречаются на первой репетиции", - рассказывает Роджистер.

Опера "Лоэнгрин" обещает грандиозное зрелище. Будут видеопроекции, световые спецэффекты. Двести человек на сцене, сто музыкантов - все должны стать единым целым. Пока, правда, репетируют минимальным составом, соблюдая все правила безопасности.

"На подготовку, как правило, даётся семь недель и вот уже половину этого срока мы проводим в этом пространстве. Это Верхняя сцена Большого театра, она практически копия Исторической. И все музыканты размещаются в оркестровой яме, как там", - рассказывает дирижер-постановщик Эван Роджистер.

Впрочем, репетиции на Исторической сцене начнутся совсем скоро. Премьера - 24 февраля. А потом "Лоэнгрина" увидят и в "Метрополитен-опере".

Юлия Богоманшина, Тимофей Проймин, "ТВ Центр".

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