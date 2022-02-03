В Москве поставить автомобиль на учет теперь можно в 7 центрах "Мои документы"

Ранее эта услуга была доступна только во флагманских офисах

Поставить автомобиль на учёт теперь можно в семи центрах госуслуг "Мои документы". Ранее эта услуга была доступна только во флагманских офисах, сейчас её готовы предоставить и в МФЦ Красносельского района.

Специалисты помогут зарегистрировать транспорт, внести изменения в данные, оплатить госпошлину или снять транспорт с учета. Для всех процедур нужна предварительная запись на портале правительства Москвы. После чего достаточно прийти с пакетом документов к назначенному времени. Машину специально везти никуда не нужно, все площадки для осмотра находятся в шаговой доступности.

"В Красносельском районе такая площадка расположена на открытом пространстве и не имеет ограничений по высоте. Очень удобно. Над Митьковским тоннелем ТТК. Удобный съезд непосредственно на ТТК", - заявила Татьяна Валерьевна, заместитель директора по развитию государственных услуг ГБУ МФЦ.

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