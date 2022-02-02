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Сообщение об осквернении памятника в Подмосковье оказалось фейком

15:12
  • среда
  • 02 февраля 2022

В действительности голову советского солдата засыпало снегом

Тревога оказалась ложной. Жители Старой Купавны в Подмосковье сообщили, что неизвестные вандалы обезглавили памятник советскому солдату. Но выяснилось, что мемориал надо было просто почистить.

На кадрах, снятых минувшей ночью, голова у фигуры явно отсутствовала. При этом никаких признаков того, что памятник пилили или ломали, нигде нет. Тёмная история закончилась с рассветом! Приехали коммунальщики и начали счищать с монумента снег. Оказалось, памятник так засыпало, что голова буквально слилась с белой фигурой. Сейчас монумент можно увидеть целым и невредимым.

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Памятник советскому солдату
Памятник советскому солдату
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