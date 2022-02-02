Сурки в Московском зоопарке проспали День сурка

Они проснутся в марте

В Московском зоопарке отметили День сурка. Но без виновников торжества - они спят. В отличие от своих американских собратьев раньше марта глаза всё равно не отроют - климат здесь другой. Зато наши прекрасно знают, когда наступят холода. На этот раз они ушли в спячку раньше обычного, в сентябре, предсказав снежную и продолжительную зиму. Так оно и вышло. В благодарность сотрудники зоопарка нарисовали на снегу трогательный рисунок. И добавили просьбу - до весны не будить.

А вот пандам Жуи и Диндин не до сна - накануне они отмечали Китайский Новый год. У ёлок хороводы не водили, но срывали с них леденцы со свекольным соком, которые по случаю торжества приготовили киперы. А ещё поедали панда-кейки и с удовольствием рылись в огромных корзинах - там было спрятано самое праздничное и вкусное.

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