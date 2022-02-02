Кремль обеспокоен непредсказуемостью США

У Москвы есть план по минимализации рисков

Поведение США по части введения санкций вызывает обеспокоенность у российских властей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вашингтон ведет себя непредсказуемо, но у России есть план по минимализации последствий на случай новых экономических санкций США

"В Кремле, безусловно, обеспокоены, ибо санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо. США сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане", - заявил представитель российского лидера.

Москва призывает Вашингтон отказаться от нагнетания напряженности на европейском континенте, подчеркнул Песков.

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