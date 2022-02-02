Кремль обеспокоен непредсказуемостью США

У Москвы есть план по минимализации рисков
Поведение США по части введения санкций вызывает обеспокоенность у российских властей.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вашингтон ведет себя непредсказуемо, но у России есть план по минимализации последствий на случай новых экономических санкций США
"В Кремле, безусловно, обеспокоены, ибо санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо. США сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане", - заявил представитель российского лидера.
Москва призывает Вашингтон отказаться от нагнетания напряженности на европейском континенте, подчеркнул Песков.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram