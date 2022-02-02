Москвичи стали меньше ездить на общественном транспорте

Пассажиропоток сократился на 12% за 2 недели

За последние две недели в московском транспорте стало на 12% меньше пассажиров. Многие компании выполнили указ мэра и перевели своих сотрудников на удалённую работу. Больше всего разгрузились остановки в районе бизнес-центров, автовокзалов, железнодорожных станций и вузов.

Свободней стало и на дорогах. На прошлой неделе в рабочие дни фиксировалось в среднем на 30 тысяч машин меньше.

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