ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичи стали меньше ездить на общественном транспорте

15:02
  • среда
  • 02 февраля 2022

Пассажиропоток сократился на 12% за 2 недели

За последние две недели в московском транспорте стало на 12% меньше пассажиров. Многие компании выполнили указ мэра и перевели своих сотрудников на удалённую работу. Больше всего разгрузились остановки в районе бизнес-центров, автовокзалов, железнодорожных станций и вузов.

Свободней стало и на дорогах. На прошлой неделе в рабочие дни фиксировалось в среднем на 30 тысяч машин меньше.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Пассажиры в метро
Пассажиры в метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.