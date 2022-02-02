В Балашихе возбудили дело после падения наледи с крыши на детей и женщину

Местные жители уверены, что вина лежит на УК

В подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело о халатности после того, как на женщину с детьми упала снежная глыба.

ЧП произошло накануне днём, когда 35-летняя жительница вела двоих сыновей на занятия. Неожиданно с крыши дома на улице Ленина на них скатился большой кусок наледи. Все трое были доставлены в больницу. Мальчики пяти и девяти лет получили черепно-мозговые травмы, а их мама - ушибы. Сейчас Следственный комитет проверяет, кто допустил подобную ситуацию. Местные жители уверены, что во всем виновата управляющая компания.

"Ужасная трагедия, конечно, это наши знакомые, хоть и дальние. Эта вина управляющей компании. Потому что это свалилось не с балкона, не с окна, это свалилось с крыши. Дома старые, крыши пологие, покатые. То есть это все скатывается быстро, значит, такие дома нужно ставить на какой-то учет особый управляющим компаниям, в первую очередь тогда их обслуживать", - сообщила местная жительница.

"Проводится осмотр, допрашиваются свидетели, а также устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы, также в рамках расследования следователи выяснят, какие именно меры были предприняты ответственными лицами для недопущения данной ситуации", - заявила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.

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