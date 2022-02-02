В Кремле рассказали об оценке Путина переговоров по безопасности

Президент смотрит на ситуацию "с весьма сдержанным оптимизмом"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в среду в ходе брифинга с журналистами, что Владимир Путин со сдержанным оптимизмом смотрит на перспективу решения вопроса гарантий безопасности для Москвы от США и НАТО.

"Все-таки он с весьма сдержанным оптимизмом и надеждой говорил о возможности решения проблемы гарантий безопасности для России при соответствующем желании [со стороны США и НАТО] и путем, конечно же, дипломатических переговоров", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Вместе с тем Песков уточнил, что нового контакта президентов России и США пока нет в планах.

1 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном Путин заявил, что Запад проигнорировал главные пункты, вызывающие озабоченность в России.

"Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований", - сказал глава государства.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва требует нерасширения альянса на восток, введения ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.

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