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Мэра Новгорода оштрафовали за плохую уборку снега

13:50
  • среда
  • 02 февраля 2022

Недочеты выявили сотрудники Госавтоинспекции

Как сообщила в среду представитель Новгородского областного суда Мария Воробьева, мировой суд в Великом Новгороде оштрафовал мэра города Сергея Бусурина на 25 тысяч рублей. Причина - плохая уборка снега на улицах.
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Уточняется, что недочеты выявили сотрудники Госавтоинспекции. Мэрия же не обеспечила устранение нарушений.

Бусурина признали виновным в административном нарушении (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения). Официального комментария от администрации пока нет.

Ранее заместитель Басурина в сфере ЖКХ Владимир Еремин был оштрафован на 30 тысяч рублей за плохую уборку снега, передает "Интерфакс".

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