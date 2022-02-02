Мэра Новгорода оштрафовали за плохую уборку снега

Недочеты выявили сотрудники Госавтоинспекции
Как сообщила в среду представитель Новгородского областного суда Мария Воробьева, мировой суд в Великом Новгороде оштрафовал мэра города Сергея Бусурина на 25 тысяч рублей. Причина - плохая уборка снега на улицах.
Уточняется, что недочеты выявили сотрудники Госавтоинспекции. Мэрия же не обеспечила устранение нарушений.
Бусурина признали виновным в административном нарушении (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения). Официального комментария от администрации пока нет.
Ранее заместитель Басурина в сфере ЖКХ Владимир Еремин был оштрафован на 30 тысяч рублей за плохую уборку снега, передает "Интерфакс".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram