Кремль допустил силовое посягательство Украины на Крым

Владимир Путин напомнил, что Крым является суверенной российской территорией

Украина считает возможным нападение на Россию, чтобы посягнуть на российский регион Крым. Об этом в среду, 2 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что вероятность такого сценария нельзя исключать, учитывая националистически настроенные элементы — в том числе в руководстве Украины.

Песков также напомнил, что накануне президент России Владимир Путин озвучил три важных тезиса по теме гарантий безопасности. Одни из них — о том, что стратегия национальной безопасности Украины напрямую исходит из применения силы для возвращения территорий, поэтому гипотетически, став членом НАТО, Украина может напасть на Российскую Федерацию.

Гипотетически в будущем, в обозримом или далеком будущем, Россия может столкнуться с этим, цитирует Пескова РИА Новости.

Владимир Путин ранее подчеркнул, что Крым – суверенная российская территория, но судя по всему, никто на Западе не подумал, что такая ситуация выльется в военный конфликт России с НАТО.

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