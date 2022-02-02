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Для фигуранта дела о терактах в метро Москвы запросили пожизненное

14:17
  • среда
  • 02 февраля 2022

Он выполнял роль связного и водителя

Гособвинение просит приговорить к пожизненному сроку лишения свободы Магомеду Нурову, обвиняемому в теракте в московском метро в 2010 году.
Суд начал рассматривать по существу дело о терактах в метро в 2010 году

"Прокурор в ходе прений сторон попросил суд назначить Нурову наказание в виде пожизненного заключения", - заявили во Втором западном окружном военном суде.

Как пишет ТАСС, Нуров при подготовке терактов выполнял роль связного и водителя для других соучастников преступления.

29 марта 2010 года с разницей в 43 минуты прогремели два взрыва вагонах метро на станциях "Лубянка" и "Парк Культуры". Бомбы привели в действие две террористки-смертницы в утренний час пик. Погибли 39 человек, еще более 100 получили ранения.

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