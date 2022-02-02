Для фигуранта дела о терактах в метро Москвы запросили пожизненное

Он выполнял роль связного и водителя
Гособвинение просит приговорить к пожизненному сроку лишения свободы Магомеду Нурову, обвиняемому в теракте в московском метро в 2010 году.
"Прокурор в ходе прений сторон попросил суд назначить Нурову наказание в виде пожизненного заключения", - заявили во Втором западном окружном военном суде.
Как пишет ТАСС, Нуров при подготовке терактов выполнял роль связного и водителя для других соучастников преступления.
29 марта 2010 года с разницей в 43 минуты прогремели два взрыва вагонах метро на станциях "Лубянка" и "Парк Культуры". Бомбы привели в действие две террористки-смертницы в утренний час пик. Погибли 39 человек, еще более 100 получили ранения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram