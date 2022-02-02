Путин вручил в Кремле высшие государственные награды

Звания "Герой труда" удостоены 6 человек

Государственные награды выдающимся деятелям науки и искусства, лётчикам, врачам и бизнесменам сегодня вручил Владимир Путин. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Так, звезду "Героя Российской Федерации" получил лётчик-испытатель института имени Громова Евгений Крутов. Звания "Герой труда" удостоены 6 человек. Среди них Евгений Велихов - у академика и почётного президента Курчатовского института как раз сегодня день рождения, Иван Дедов - президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, Марьяна Лысенко - главный врач 52-й Московской городской клинической больницы, Алексей Миллер - заместитель председателя совета директоров "Газпрома", Виктор Поляков - управляющий директор "ОДК-Сатурн". Орденом за "Заслуги перед Отечеством" I степени отмечены Ветеран Великой Отечественной войны, герой Советского Союза Борис Кравцов и генеральный директор "Общественного телевидения России" Виталий Игнатенко. Всего награды получили 20 человек.

"У каждого из вас своя судьба, своя линия жизни, но всех, безусловно, объединяет стремление работать на благо родной страны, общества, на благо наших граждан. Ваши достижения уже открыли и продолжают открывать новые горизонты в самых разных областях, в самых разных сферах, служат современному развитию России, вносят большой вклад в успешное будущее нашей страны, дают пример преданности делу, долгу, целеустремленности и умение принимать сложные, порой нестандартные решения. Такой пример особенно значим сейчас, когда и Россия и весь мир проходят через испытание пандемией коронавирусной инфекции. Да, ситуация остаётся непростой, но жизнь продолжается и сейчас важны и наша общая солидарность, взаимовыручка, и позитивные события, которые могут служить точкой опоры", - заявил Владимир Путин.

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