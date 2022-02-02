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Больше трети регионов России отправили школьников на каникулы или дистант

14:23
  • среда
  • 02 февраля 2022

Эту меру предпринимают на фоне распространения коронавируса

По состоянию на среду, 2 февраля, в 31 российском регионе из 85 объявили о внеплановых каникулах или дистанционной учебе для школьников.

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В других субъектах Российской Федерации также есть учебные учреждения, закрытые на карантин, однако там речь не идет о централизованном решении регионального центра.

Решения относительно перевода на дистанционное обучение или объявления внеочередных каникул приняты для различных категорий учащихся. В частности, в Новосибирской области каникулы объявлены только для младших школьников, для остальных введен дистант.

В Бурятии, Коми, Чувашии, Пермском крае, Якутии, Оренбургской, Смоленской и Тамбовской областях удаленное обучение введено в региональных центрах и отдельных городах. На Ставрополье школьники с первых по восьмые классы до 9 февраля будут учиться дистанционно, с 10 по 16 февраля там будут каникулы, сообщает РБК.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что замена традиционного очного формата обучения детей дистанционным полностью невозможна. Глава Минпросвещения пояснил, что если где-либо наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией, для сохранения здоровья детей предпринимают меры в виде перехода на дистант, но это вынужденная мера.

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